por Wesley Silas

Junto com o presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o colombiano Sérgio Diaz Granados, também participaram da reunião os vice-presidentes da CAF, os brasileiros, Antônio Silveira e Jorge Arbache. “A CAF é um banco que só financia os países da América Latina onde o Brasil está. Chegando no Tocantins eles já financiaram asfalto para as cidades de Palmas e Araguaína. Foram dois grandes financiamentos que foram muito úteis para que as duas cidades, que ainda estão sendo asfaltadas com estes recursos pelos prefeitos atuais, o prefeito Wagner e a prefeita Cinthia. Ainda financiaram a estrada que está sendo asfaltada para o Jalapão, então com recursos deste banco”, disse a senadora.

Na discursão desta quarta-feira, 03, a senadora defendeu ainda a inclusão das cidades de Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi para os próximos financiamentos. “Quem sabe estudando a forma do próprio Governo do Estado receber o financiamento e das estradas via CAF. Então é um financiamento precioso específico para a nossa região da América Latina, Brasil, Tocantins e os estados que quiserem”, defendeu a senadora.

Para que aconteça, os municípios e o Estado do Tocantins terão que correr contra o tempo para contratação de operações de credito antes do início do ano eleitoral para atender o conceito de responsabilidade Fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no sentido de impedir a interferência do processo eleitoral pela máquina pública.