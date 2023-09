Share on Twitter

Redação

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Palmas na manhã desta terça-feira (5), Epitácio Brandão (PSB) tomou posse como vereador. Ele vai cumprir o seu segundo mandato na Casa de Leis, assumindo a vaga deixada por Júnior Brasão (PSB), que assumiu como deputado estadual.

Em seu discurso, Epitácio Brandão disse que os parlamentares têm muito a fazer e acrescentar para o desenvolvimento da cidade.

“Sei do tamanho da minha responsabilidade. Sei também que se me oportunizam estar novamente nesta Casa de Leis é porque tenho ainda missões a serem realizadas e concluídas. O povo quer resultado e cabe a nós honrar cada voto, não só fazendo aquilo que se espera, mas surpreendendo a população com trabalho digno correto e decente”, declarou.

O secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Fabrício Viana, o secretário Extraordinário de Ações Governamentais e Parcerias Público-privadas, Moisemar Marinho, os deputados estaduais, Junior Brasão (PSB) e Junior Geo (Podemos), e o presidente regional do PSB no Tocantins, Carlos Amastha, participaram da solenidade e deram as boas-vindas ao vereador recém-empossado.

Os vereadores Mauro Lacerda (PSB) e Eudes Assis (PSDB) usaram a tribuna para parabenizar Epitácio Brandão pela posse.