da redação

O médico, ex-deputado estadual e ex-gestor municipal afirmou querer viver longe dos holofotes e não mais envolver-se com política. “Quero ficar anônimo e ser esquecido, não gosto do povo vir tirar foto toda hora e vindo atrás da gente, quando isso acontece esquecemos de viver. No anonimato, tenho tempo de curtir a vida”, declarou na entrevista que pode ser ouvida no final da matéria.

Tadeu falou ainda que já encerrou sua carreira política, que não tem nenhum interesse de retornar a vida pública e abordou a situação atual do estado. “Sou polêmico, pois gosto da verdade e na política não se tem amigos, tem-se companheiros, e hoje não tenho companheiros e nem pretendo ter, não quero saber de política, quero viver a vida. Sobre o atual governador (Wanderlei Barbosa), ele está trabalhando bem, agora os outros que passaram foram uma vergonha”.

Sua administração

“Organizei o município quando fui prefeito e combati a corrupção, fizemos o que foi possível e a história conta isso com várias obras entregues. Eu queria asfaltar a cidade toda, mas não tinha dinheiro e não recebi nada de emenda para este fim, mas tranquilo. Não guardo mágoas”.

Relação com João Cruz

Perguntado sobre sua relação com o ex-prefeito João Cruz, que faleceu em 2008, Tadeu comentou sobre aquela situação de disputa nas eleições municipais de 1996 (ambos eram do PMDB) que foi decidida na justiça. “Ele queria ser o candidato falsamente, mas o MDB registrou eu como candidato e eu segurei a barra do partido, porque o candidato seria o Longuimar, ele não quis, com isso o pessoal falou que Gurupi não tinha macho e eu mostrei que tem. Depois disso nunca mais conversei com o João Cruz e nem me aproximei e nem reaproximaria, se ele estivesse vivo, pois ele era vingativo e gostava de prejudicar os outros”.

Confira e entrevista completa: