Por Wesley Silas

Contrapondo a força que o presidente Jair Bolsonaro ganhou no primeiro turno no Tocantins ao conquistar os apoios da senadora eleita, Dorinha Seabra (UB), dos 08 deputados federais, sendo dois no PL, somado ao apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos); o ex-senador Vicentinho Alves, decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Lula no Tocantins.

“Já militei em outros partidos, mas a gente fica com esta sensibilidade social, portanto discordando de tudo que está ai no governo atual como comportamento, modelo de gestão e risco à democracia me faz tranquilamente decidir por Lula”

Vicentinho avaliou ainda sobre a vitória do presidente Lula no Tocantins que teve, no primeiro turno, 48,43% contra 43,20% dos votos contra o presidente Jair Bolsonaro, sendo que nas principais cidades como Gurupi, Lula teve 39,91% e perdeu para Bolsonaro que teve 53,34% dos votos, assim como Araguaína em que Lula teve 40,19% contra 52,98% de Bolsonaro e de Palmas em que o presidente Lula teve 38,05% e Bolsonaro 54,70%.

“Das 139 cidades, o Lula só não venceu em 17 onde estão as maiores cidades, mesmo assim ele teve 50,40%, maioria dos votos no Estado. Eu de forma própria estou andando estas cidades e já estive em Araguaína, Colinas, Paraíso, estive na sua e nossa Gurupi, Porto Nacional e Palmas. Então, estou trabalhando fortemente e, como o período é curto, estou articulando esta comunicação por meio de rádios, televisão, sites de notícias e blogs porque não dá tempo de reunir as pessoas. Não está dando tempo para falar às pessoas e aos amigos que são muitos no Estado estou dizendo as razões porque eu voto no Lula, com muita convicção e, buscando ampliar este placar de 51% no estado. A expectativa é de vencer estas eleições que não é uma eleição de disputa de lideranças. Esta é uma eleição que o povo já decidiu que quer votar no Lula. Então não é para desmoralizar líderes políticos”, disse.

Apoio do filho, Vicentinho Júnior, à reeleição de Bolsonaro

Considerado um nome forte que caminha na frente com outras lideranças em defesa da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Vicentinho Júnior tem sido no Estado um importante cabo eleitoral e, por outro lado tem o seu pai, Vicentinho Alves apoiando a candidatura do ex-presidente Lula. Para Vicentinho Alves, a escolha do seu filho se deu devido a oportunidade que ele recebeu do chefe da Casa Civil e presidente do PP, Ciro Nogueira, em garantir uma legenda ao seu filho após perder o PL para o grupo do ex-prefeito Ronaldo Dimas.

“O problema do deputado (Vicentinho Júnior) eu até compreendo; primeiro tem que compreender a questão democrática, mas vai muito mais além porque quando nos retiraram o partido em poucos dias em uma articulação que você sabe envolvendo todo este pessoal do Bolsonaro no Estado, nós ficamos e ele, principalmente, porque estava no exercício do mandato a menos de um mês para definir o partido, montar a chapa e disputar uma eleição, quando muitos diziam que nem a reeleição ele não teria. Ele encontrou o Ciro Nogueira que o abraçou, cedeu o partido, o ajudou com todo apoio partidário de campanha. Então ele se sente naquele dever de gratidão ali com o Ciro pelo que ele quer entregar até o dia 30. Eu acho que tem as suas justificativas e não vou tirar esta intenção dele de retribuir e agradecer ao PP”, disse Vicentinho Alves que em seguida defendeu que Lula vencerá as eleições entre 5% a 8% na frente de Bolsonaro. “Isso dá mais de 7 milhões de votos”, completou.

Confira a íntegra da entrevista, sem cortes e sem produção, feita por meio de chamada de vídeo no whatsapp: