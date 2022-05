por Wesley Dilas

Mais uma vez o pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas (PL), retornou a Gurupi para encontros com vereadores, profissionais liberais e professores universitário para apresentar suas propostas para o Sul do Tocantins no momento em que ele defende que consolida seu projeto de Plano de Governo o pré-candidato ao governo do Tocantins.

“Gurupi é a capital da região Sul do Tocantins e é uma cidade livre onde irradia desenvolvimento para as demais cidades e sua importância é grandiosa. O governo estadual errou muito em relação aos polos econômicos de desenvolvimento porque concentrou muito os investimentos em Palmas e esqueceu de investir na qualidade de vida dos municípios tocantinenses. Para vencer esta guerra exige investimentos de recursos estaduais como pavimentação de excelente qualidade, área de laser e para que tenha aeroporto. Tudo isso faz parte daquilo que a gente almeja e quer fazer de Gurupi uma grande cidade que possa atrair, cada vez mais investidores gerando renda para toda população.

Cidade crescendo por suas potencialidades…

O pré-candidato comentou sobre o vácuo que distancia os investimentos privados com os investimentos público estadual, como acontece no agronegócio que necessita de estradas de qualidade e na cidade obras históricas inacabadas como o hospital Geral de Gurupi e promessas nunca alcançadas a exemplo da caótica rodoviária de Gurupi e aeroporto com linhas aéreas comerciais regulares.

“O planejamento é fundamental e devemos saber qual é a cidade que a gente quer para Gurupi daqui há 20 anos e onde é que vamos chegar? Fazer tudo de uma vez é impossível e temos que programar a curto, médio e longo prazo. A gente fez esta programação para Araguaína e está dando super-certo e as coisas estão caminhando muito bem. A discursão tem que ser com a sociedade e os recursos virão e têm que ser aplicados dentro de um projeto. Quando eu falo não é só a zona urbana e eu pretendo acabar em todo estado com as pontes de madeiras nas estradas vicinais e estradas trafegável”, disse.

“Quais são as grandes prioridades? É a estrada da Barreira da Cruz em Lagoa da Confusão; é a estrada do Trevo da Praia ou é a recuperação da rodovia que liga Dueré a Formoso do Araguaia? Até eu já me cansei deste joguinho das promessas e eu acho que a população de Gurupi está completamente cansada de ouvir promessas neste sentido. Então temos que falar o seguinte: estas obras que são prioritárias, vamos parar de fazer promessas e na inauguração a gente faz a festa e não dá mais para ficar neste blá blá blá de fazer, de novo, ordem de serviços. Eu acho que só o dinheiro que já gastaram fazendo lançamento destas obras dava para fazer elas porque os governantes vêm com aeronaves, segurança, festas e tal. Por favor, a população merece respeito porque, no caso do hospital, já foi até inaugurado e por isso não dá. Falta respeito com Gurupi e com o povo da região sul”, arrematou.

Operação Catilinárias I

Ronaldo Dimas comentou também sobre a operação Catilinárias I e II, realizada pela Polícia Federal envolvendo as Prefeitura de Araguaína e Gurupi. A operação foi feita em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como objetivo investigar fraudes em contratos de transporte escolar. Para Dimas, a PF fez seu papel ao cumprir uma decisão judicial.

“Agora, no caso específico nosso em Araguaína, para falar com sinceridade, estão requentando uma situação. Em 2019 verificaram que ocorreu, supostamente, desvio em relação ao Transporte Escola e daí foi feita uma operação para levantar as denúncias e foram nas casas de um ex-secretário de transportes e fizeram todas as buscas e diligências. E agora vai de novo, de novo, e me inclui nisso? A minha determinação em transporte foi fazer uma licitação para ser pago por quilômetros rodados e, outra coisa, exigi as rotas monitoradas por satélite com sistema de rastreamento. Daí veio o problema que acusaram o aumento de rotas, mas quem era que cuidava disso não era eu, mas a secretaria responsável que tem autonomia financeira e responde por seus atos com uma superintendência específica para transportes escolar. Eu fui o primeiro no Estado a fazer o monitoramento e não existe nada que deixe eu preocupado com isso e pago para que se apure os fatos o mais rápido possível e deixe a população ciente. Para mim isto é momento eleitoral por gente que está empurrando o processo para em troco do que sei lá, talvez seja porque lideramos as pesquisas. Daqui há pouco vocês podem ter a certeza que vão inventar mais uma coisa e este é o quadro que a gente vai enfrentar de um governo incompetente, cheio de corrupção para todos os lados. Quando a gente ver cestas básicas em época de pandemia sendo desviados recursos é uma coisa séria e delicada para as pessoas e isso acontecendo é um rastrinho de pólvora do que estão fazendo”, disse.

Aproximação com o ex-prefeito Laurez

O ex-prefeito de Araguaína lembrou que mantém bom relacionamento com o ex-prefeito de Gurupi no qual eles iniciaram a costurar um acordo para disputar o Governo do Tocantins, mas depois foi desalinhavado.

“Ás vezes eu converso com ele que me procurou e a gente tinha e tem boa relação e não é porque ele está tomando uma decisão contra que eu vou deixar de respeitá-lo. Depois de algumas conversas, o Laurez esteve em Araguaína e me propôs um acordo que era quem estivesse melhor nas pesquisas seria o candidato e o outro vice. Eu falei para ele que topava desde que se ele fosse melhor eu indicaria o vice porque eu não quero participar da eleição como vice porque já foi vice uma vez e minha experiência de vice está esgotada e apesar de ser um cargo honroso eu não quero, e ele também aceitou e foi feito o acordo nesta forma”.

“Gestão fim de linha”

No entanto, segundo Dimas, o ex-prefeito Laurez Moreira preteriu a andar junto com ele para participar do governo de Wanderlei Barbosa.

“Depois com a mudança de governo e com o afastamento do Carlesse ele, rapidamente, mudou de ideia e fez um outro acordo com o governante do Estado. Paciência! Vamos ver lá na frente no que vai dar. Eu acho que ele fez uma coisa extremamente equivocada, fez nomeações de um e de outros em diretorias como no Detran – demonstrando que ele optou, claramente, participar de uma gestão de fim de linha e muito ruim.

Aliança partidárias

As incertezas veiculadas nos veículos de comunicação envolvendo a direção que a deputada federal Dorinha Seabra (UB) irá seguir na construção da sua pré-candidatura ao senador, para Dimas, foi devido a parlamentar não ter tido tempo para trabalhar com o novo partido após a fusão entre os Democratas e PSL e que as brigas internas aconteceram em todo Brasil e no Tocantins não foi diferente.

“Foi aquela correria e alguns decidiram apoiar o fulano outros o sicrano e ela teve que fazer concessões. É nesta unidade do União Brasil que eu vejo que ela tem dificuldade e a gente tem que pensar num ciclo de aliança e pensando nisso algumas coisas neste sentido vão ocorrendo com gente que está no União Brasil, mas provavelmente poderá apoiar outros candidatos ao Governo do Estado”, disse.

“Ela está determinada com sua pré-candidatura ao senado e temos conversado com o MDB também, com o PSDB, com o PTB, enquanto o Podemos é natural que fique conosco porque o Tiago Dimas está a frente do partido. Estamos caminhando bem com os partidos que iremos fazer uma aliança bastante positiva”, resumiu.