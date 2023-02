Share on Twitter

Por Redação

A proposta é de autoria do deputado federal André Fernandes (PL-CE) e necessita de 171 assinaturas de deputados, além da adesão de 27 senadores, entre eles o ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (PL-TO)

— Não há dúvidas que houve depredação do patrimônio público, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito, e todos os envolvidos, sejam eles extremistas, sejam infiltrados, devem, rigorosamente, ser identificados e punidos na forma da lei — sustenta o cearense, no texto da CPMI.

— Contudo, ainda pairam no ar as incertezas acerca do ocorrido e quem de fato o planejou, o executou e se omitiu, quando por força legal deveria ter agido — pontua o parlamentar.

Eis a lista dos senadores que já assinaram a CPMI:

Zequinha Marinho (PL-PA);

Rogério Marinho (PL-RN);

Magno Malta (PL-ES);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Izalci Lucas (PSDB-DF);

Mecias de Jesus (Republicanos-RR);]

Eduardo Girão (Novo-CE);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Esperidião Amin (PP-SC);

Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Alan Rick (União Brasil-AC);

Carlos Portinho (PL-RJ);

Marcos Pontes (PL-SP);

Jorge Seif (PL-SC);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Jaime Bagattoli (PL-SC);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Luís Carlos Heinze (PP-RS) Eduardo Gomes (PL-TO);

Ciro Nogueira (PP-PI);

Styvenson Valentim (Podemos-RN);

Wilder Morais (PL-GO);

Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG);

Tereza Cristina (PP-MS)

