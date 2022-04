Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

Neste contexto, o vice-prefeito, Gleydson Nato que é o primeiro suplente do deputado Eduardo Siqueira Campos – considerado a principal cabeça pensante na construção da reeleição do governador Wanderlei Barbosa – enfrenta as nuances de estar entra a cruz e a espada.

Entretanto, nos bastidores é dado como certo que Nato terá a responsabilidade de tomar uma decisão que poderá ser explorada pelos seus adversário e cobrada por seus eleitores, caso ele não aceite um desafio jurídico e político na decisão de assumir a suplência dada pelo sufrágio, caso Eduardo Siqueira concretize sua desistência de disputar o cargo eletivo nas eleições deste anos e assuma uma pasta estratégica no Palácio Araguaia.