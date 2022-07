por Wesley Silas

O empresário e ex-vereador, Eduardo Fortes (PSD), é o nome que tem preocupado seus adversários por ter se destacado, não apenas no município de Gurupi, mas na região sul do Estado, com seus projetos sociais que ele desenvolve ao longo dos últimos anos. Fortes é ligado ao grupo Stival que hoje se consolida na política na região sul do Tocantins após rompimento com o grupo do ex-prefeito Laurez Moreira (PDT).

“Hoje beneficiamos mais de 2,5 mil famílias por semana. Para isso, temos três hortas comunitárias em Gurupi e 08 em outras cidades como Formoso do Araguaia, Dueré, Crixás, Talismã, Sucupira, Aliança do Tocantins e estamos implantando uma horta em Araguaçu”, disse Eduardo Fortes.

Segundo Fortes, o trabalho social do seu grupo independe de política eleitoreira e, enquanto alguns grupos se engalfinham, ele e seu grupo seguem, initerruptamente, com o projeto social dando mais segurança alimentar no País em que a fome atinge 33,1 milhões de pessoas. Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) e executado pelo Instituto Vox Populi, na região Norte, onde encontra-se o Tocantins, a média das pessoas que passam fome é 25,7%, bem acima da média nacional que é de 15%.