por Wesley Silas

Nos bastidores, Kátia Abreu é conhecida como lideranças que não bate, mas, arromba as portas por onde ela passa em busca de apoios para fortalecer sua reeleição como pré-candidata ao senado federal. Durante sua última passagem por Gurupi, Kátia Abreu mostrou que está “com tudo pronto” para iniciar sua campanha. Para isso, já contratou o marqueteiro João Neto, assim como equipe de jornalismo, conta com apoio de mais de 80 prefeitos. Tem ainda a forte presença do senador Irajá Abreu (PSD) como provável coordenador de campanha e segue rigidamente sua agenda, com discurso afinado, dentro de uma organização pouco vista e que serve de exemplo para o Palácio Araguaia que ainda não conseguiu imprimir um ritmo forte na campanha com a mesma organização da sua provável aliada na chapa majoritária.

No desafio de aglutinar apoios, o ex-senador e pré-candidato ao senador, Ataídes Oliveira (PROS) busca fortalecer o seu nome intensificando conversas dos lideranças de todas as regiões do Estado. Na região sudeste ele recebeu em Dianópolis apoios dos vereadores Marcelo, André Cavalare, Bilsan e Paulo da Mega. Em Pium, foram os vereadores Josías, Presidente da Câmara, Silvaneres, Edvan, Profª Verônica e Cledson e em Taguatinga, o ex-senador recebeu apoio dos parlamentares Paulo Baré, Adenilson, Baiano, Herley, Zé Dolinha , Cleanto e João Pereira – ex- vice-prefeito da cidade.

Por outro lado, sua opositora, senadora Kátia Abreu aproveita as visitas para noticiar recursos para os municípios realizarem obras como ajuda os prefeitos nesse momento crucial da história num panorama pós-pandêmico da Covid-19. Outro fato positivo é o programa Cataratas Zero – considerado um grande projeto social no Estado que devolveu a visão de pessoas, pelo qual ela tem a gratidão de muitos que não conseguiriam pagar o procedimento.

Querendo ou não e cada qual com sua estratégia, a professora Dorinha deixa no ar a impressão que ainda não colocou o pé na estrada, tem mostrado a sua pretensão apenas nas redes social; não podendo esquecer que o período de campanha é muito curto, curtíssimo e o candidato que não aproveitar a pré-campanha, terá dificuldades durante o processo…