Encontro promovido pela ATM visa incentivar e fortalecer a participação de mulheres na política

da redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) promoveu nesta quarta-feira, 08, em seu auditório, a abertura do III Encontro de Mulheres Municipalistas, evento da entidade que tem o objetivo de incentivar e fortalecer a participação de mulheres na política e nos espaços de poder. Discursos de autoridades e palestras fazem parte da programação do evento, que será finalizado nesta quinta-feira, 09.

O auditório foi ocupado por prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, primeiras-damas e secretárias Municipais de Assistência Social, de diversos Municípios do Estado. Ainda, autoridades do Tocantins e do Brasil prestigiaram o evento, que em 2023 está em sua terceira edição, com o tema “Mais Mulheres na Política, ganha o Estado, ganha os Municípios”.

Idealizador do evento, o presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, lembrou que existem mais mulheres que homens no Brasil, porém os números não se refletem na política. “Queremos engajar mais mulheres na política e na administração das diversas áreas dos Municípios. Hoje temos 21 mulheres no comando dos Municípios, e na Bancada Federal tocantinense apenas 1 mulher. Precisamos de uma certa forma colaborar com essa reparação histórica”, disse.

Dos três maiores Municípios do Tocantins, dois são administrados por mulher, como é o caso de Gurupi, governado por Josi Nunes, que em seu discurso frisou a necessidade de se ter uma diversidade nas estâncias de poder. “Num cenário tão masculino que é a política, nós (prefeitas) estamos desempenhado muito bem a administração de nossos Municípios e precisamos ocupar ainda mais os espaços. Lugar de mulher é onde ela quiser”.

Palestrante do evento, a senadora pelo Tocantins, Professora Dorinha Seabra, trouxe palavras de incentivo, apresentou números da disparidade entre homens e mulheres na política e promoveu anúncios. “Coloquei uma meta de colocar recursos para a Assistência Social, aos cuidados das primeiras-damas, para todas as cidades na ordem de R$ 30 milhões. Ainda, estou em conversa com o senador Eduardo Gomes para juntos termos um momento ainda neste ano para a entrega de camionetes voltadas à área da Assistência Social”.

Ao término do evento, as participantes foram contempladas com palestra da apresentadora, cantora e palestrante, Mara Maravilha, que narrou um pouco de sua trajetória, além de repassar conselhos às presentes.

O evento terá continuidade nesta sexta-feira, 09, com palestras sobre emponderamento feminino, comunicação, comportamento, entre outros assuntos.

Presenças

Participaram ainda do encontro, o presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM), prefeito de Campos Verdes (GO) Aroldo Naves, a primeira-dama do Estado, Karynne Sotero, e a Secretaria de Estado da Mulher, Berenice Barbosa.