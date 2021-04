Share on Twitter

O objetivo do encontro foi estabelecer estratégias visando as eleições do ano que vem. “Vamos trabalhar para construir um projeto”, disse o ex-prefeito de Palmas após postagem de uma foto ao lado de Laurez Moreira.

por Régis Caio

Os ex-gestores de Palmas e Gurupi, Carlos Amastha e Laurez Moreira, respectivamente, estiveram juntos nesta segunda-feira (19) e claro o assunto foi política. “Com certeza seria um grande governador. Vamos trabalhar para construir um projeto em definitivo para o Tocantins”, disse Amastha nas redes sociais ao postar uma foto ao lado de Moreira.

Ambos fazem parte do grupo de oposição ao governo do estado e ao que tudo indica, os dois podem caminhar juntos nas eleições de 2022 no grupo oposicionista.

Recentemente, Amastha recebeu a visita do também ex-prefeito Ronaldo Dimas, de Araguaína, este, já declarou publicamente que tem pretensões de disputar a cadeira do Palácio Araguaia. Será que os três ex-prefeitos estarão juntos no mesmo palanque em 2022?