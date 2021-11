Gestores tocantinenses, secretários e lideranças políticas participaram, na manhã desta segunda-feira (22), do Encontro de Prefeitos Empreendedores. O evento híbrido foi realizado pelo Sebrae, Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), com apoio da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e debateu temas sobre liderança feminina, inovação e empreendedorismo na gestão pública e estratégias de desenvolvimento territorial.

Durante a abertura, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Rogério Ramos, ressaltou que o Encontro é uma oportunidade de fortalecer as políticas públicas ligadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios. “O Sebrae é um dos órgãos brasileiros que mais entende de empreendedorismo, e aliar essa experiência com grandes parceiros e instituições, como o Governo do Estado, TCE e ATM, é fundamental para fortalecer o desenvolvimento econômico e social dos nossos municípios”, ressaltou.

O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, destacou a parceria com a bancada federal para ampliar o empreendedorismo em todo o estado. “Nós temos que olhar onde precisamos estruturar e discutir caminhos. É por isso que busco sempre a convergência e estar próximo dos parlamentares para fazermos projetos de geração de emprego e que de fato transformem a nossa economia”, pontuou.

Com participação virtual, o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, deixou uma mensagem aos participantes. “O apoio do poder público municipal está sendo determinante para a retomada dos negócios e tenho certeza que esse encontro, reunindo gestores públicos e instituições parceiras, possibilitará a troca de conhecimento, impulsionando ainda mais os negócios no Tocantins”, enfatizou.

O presidente do TCE/TO, conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, afirmou que é “importante essas parcerias institucionais para o desenvolvimento dos municípios, que resultam em um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte no que tange à gestão pública, as empresas e as cidades”.

O presidente da Associação Tocantinense dos Municípios e prefeito de Talismã, Diogo Borges, ressaltou que o “Encontro é uma excelente iniciativa para discutir propostas e simplificar processos que podem auxiliar no desenvolvimento das gestões e melhorar as estratégias dos prefeitos de acordo com cada realidade”.

Painéis

Durante o evento, a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, mediou o painel: “Inovação e Liderança Feminina na Gestão Pública”, que contou como convidadas a senadora Kátia Abreu e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. “Um dos principais propósitos na minha carreira é que as mulheres alcancem cargos de liderança. Percebemos os desafios enfrentados entre mulheres e homens na mesma categoria e desejamos que isso mude. Por isso, tenho feito tantas ações para dar voz e presença ao gênero feminino”, pontuou Kátia.

A parlamentar ressaltou, ainda, a importância do Programa Força Mulher, realizado pelo Sebrae. “Essa ação tem o meu apoio e visa a inclusão produtiva das mulheres em situação de vulnerabilidade e atendidas pelo CRAS, com a oferta de consultoria, capacitação empreendedora e profissionalizante, além da entrega de kits com ferramentas e insumos básicos necessários para que elas possam começar um negócio”, explicou.

A prefeita de Gurupi apresentou iniciativas sustentáveis e reforçou a relevância do evento. “Aqui podemos reunir todos os gestores do Tocantins para trocar experiências, seguir exemplos e debater temas pertinentes à gestão pública, para que o empreendedorismo e a economia possam se tornar mais fortes nos munícipios”, disse.

A programação contou, também, com o painel Gestão Pública Empreendedora, mediado pelo presidente do Sebrae, Rogério Ramos. O palestrante consultor do Ministério da Economia e do Sistema Sebrae, Luís Maurício Zanim, abordou sobre as compras governamentais, integração de base de dados e novos processos da contratação pública. Já a presidente da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), Thais Coelho, destacou sobre planejamento estratégico, parcerias com órgão públicos e o Sistema S, redução do tempo de abertura das empresas, e melhorias no ambiente de negócios.

Lançamentos

Durante o Encontro de Prefeitos Empreendedores foi lançada a abertura das inscrições para o Prêmio Prefeito Empreendedor. A iniciativa busca reconhecer boas práticas de gestão empreendedora de apoio aos pequenos negócios, nas categorias Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inovação e Sustentabilidade, Marketing Territorial, entre outros. Mais informações no site www.prefeitoempreendedor. sebrae.com.br.

Na oportunidade, o diretor superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, divulgou a Sala do Empreendedor Virtual. “É um espaço onde o empresário de qualquer município vai ter acesso aos serviços prestados em conjunto pelo Sebrae e a Prefeitura, em uma plataforma moderna, inovadora. Quem acessar, vai se sentir como se estivesse numa sala física, como uma experiência única que facilita e leva qualidade no atendimento a todos”, explicou. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)