Por Redação

Os primeiros passos de Kátia na caminhada em busca à sua recondução ao Senado, nesta terça-feira (16), foram exatamente na cidade onde sua vida pública começou. Em 1994, o município de Gurupi, então Norte de Goiás, via seu Sindicato Rural ser presidido pela primeira vez por uma mulher. Hoje, Gurupi recebe uma política experiente que busca renovar seu mandato para seguir trabalhando ainda mais pelo Tocantins com uma proposta bem clara: falar e cuidar de gente.

“Quero dedicar os próximos oito anos da minha vida para combater a pobreza e a desigualdade no Tocantins. Quem acompanhou meu trabalho no Congresso sabe que eu cumpro aquilo que prometo. Desigualdade é uma doença que corrói as famílias. As pessoas olham para trás e veem um passado de fome e desesperança. Olham para a frente e não veem futuro. Isso precisa acabar”, disse Kátia em reunião com centenas de pessoas no centro de Gurupi.

Neste encontro, que reuniu profissionais da educação, da saúde e lideranças políticas, Kátia lembrou bandeiras suas que hoje se tornaram realidade no município.

“Quero que vocês avaliem o meu mandato. Vejam tudo o que já fiz pelo nosso estado e o que ainda posso fazer”, disse Kátia.

Em Gurupi, nas mais diversas áreas, obras públicas e ações importantes têm o dedo da senadora Kátia. Um exemplo fácil de listar é a revitalização do Mercado Municipal, hoje ponto de referência para os guripienses. Da mesma forma a Clínica da Mulher e o mamógrafo mais moderno da região, ambos fruto de emendas destinadas pela senadora. A saúde de Gurupi e região têm também o dedo da Kátia. A luta para tornar realidade o Hospital Regional de Gurupi já soma décadas e mais de 40 milhões de reais destinados através de emendas da parlamentar. O Tocantins Catarata Zero, que já realizou mais de onze mil cirurgias no Estado, tem Gurupi como um de seus polos, e atende ali pacientes de toda a Região Sul.

Como todo reencontro com o passado, a agenda de Kátia também teve muita emoção. Logo pela manhã a senadora licenciada retornou pela primeira vez desde o início da pandemia à casa dos saudosos amigos Hortêncio de Paula e Maria de Paula. Ambos faleceram em decorrência da Covid-19. Kátia foi recebida pelos filhos e netos do casal, que compartilharam histórias e ótimas lembranças com Kátia. Pelas ruas de Gurupi, a candidata reencontrou diversos amigos e companheiros que acompanharam sua trajetória desde o início.

À tarde, Kátia esteve com um grupo de 20 advogados representando a OAB municipal. A advogada Venância Figueiredo lembrou as dificuldades que as mulheres ainda encontram na sociedade, e destacou que a história de Kátia mostra que a dedicação é uma forma para a mulher conseguir ocupar cada vez mais seu espaço de direito.

“Para uma mulher se sobressair hoje, em qualquer área, tem que estudar muito e se esforçar muito. E essa característica de lutar, de ser inteligente, de buscar satisfazer os interesses da população pode ter certeza que são poucas pessoas que não percebem isso em você”, destacou a advogada Venância Figueiredo.

Kátia cumpriu as agendas acompanhada dos vereadores André Caixeta, Colemar da Saborelle e Paulo Cesar (PC), ainda com o apoio do vereador Zezinho da Lafiche que esteve junto na organização da agenda da senadora no município.

Nesta quarta-feira a pauta das reuniões de Kátia no interior do Tocantins será a educação. A candidata tem agenda marcada com a diretora do colégio Arizinho, Alana, e com a secretária executiva da Delegacia Regional de ensino, Patrícia.

Após cumprir agenda no Sul, Kátia segue para Araguaína, no Norte do Estado.