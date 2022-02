por Wesley Silas

Nesta sexta-feira, 04, uma fala do líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB), nome forte no Tocantins para disputar o Palácio Araguaia junto com o governador interino, Wanderlei Barbosa (sem partido) foi destaque na imprensa nacional, devido Gomes durante um evento do grupo Esfera Brasil em São Paulo ao classificar, na quinta-feira, 03, a 3ª via como um “acostamento”, referindo-se ao presidenciável Sérgio Moro (Podemos).

No Tocantins um encontro ocorrido nesta sexta-feira (4) no Girassol Plaza contou com a presença com a participação do empresário e presidente do PSC, Osires Damaso, do presidente do grupo Araguaia, ex-senador Ataídes Oliveira (sem partido), do presidente do Grupo Tabocão e vice presidente estadual do PSD, Edison Dutra, mais conhecido como Edison Tabocão e com o presidente do PTB, Alex Kawano, sinalizando a formação de uma terceira via na disputa ao Governo do Tocantins nas eleições deste ano.

Alex Kawano confirmou que a “pauta da reunião era o futuro político do Tocantins e a construção de uma via alternativa para dar ao Tocantins e aos Tocantinenses a oportunidade do desenvolvimento e Progresso”.

Segundo Kawano , a formação desse time “já nasceria com uma robusta força econômica e sem dúvidas com total condições de viabilizar uma invejável estrutura de campanha para Majoritária e proporcionais”.

“Entre todos os grupos políticos que se formam, esse é o mais afinado entre si com foco no desenvolvimento do Estado, menos política e mais progresso, nesse novo grupo destaca-se, entre eles, os mesmos valores e pilares do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, honestidade e compromisso com todas as lideranças do Estado”.

Para Kawano “uma coisa é Fato, quem estava enjoado das mesmas e velhas opções do cardápio de políticos, eis que surge uma forte Opção”.