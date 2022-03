Por Redação

O PSD Tocantins segue renovando seus quadros para levar as melhores propostas para os tocantinenses nas eleições de outubro.

Quem está chegando para reforçar o partido é o empresário e ex-vereador de Gurupi, Eduardo Fortes. Ele aceitou convite feito pelo presidente estadual da legenda, senador Irajá, e assinará sua ficha de filiação na próxima sexta-feira (25).

“Além de empresário de sucesso no agro, Fortes também atua em projetos assistenciais de apoio a famílias de baixa renda com um projeto de hortas comunitárias, e sua chegada é muito importante não apenas para a região sul mas para para todo o Tocantins”, ressalta o presidente estadual do PSD, senador Irajá.

“E a realização de uma nova caminhada, de esperança e ideais para com o povo do estado do Tocantins. Com muita luta e empenho enfrento essa nova jornada. Com o compromisso de servir”. Disse: Eduardo Fortes.