Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

O empresário de Gurupi e suplente de vereador, Alex da Exclusiva, filiou ao PSC e será um dos nomes do partido para disputar as eleições deste ano. “Não discarto nenhuma possibilidade de ser candidato, tanto a Estadual como a Federal. Nos próximos 30 a 60 dias vou observar o cenário e o partido me deu liberdade para eu escolher se eu vou poderá disputar”, disse.

Alex acompanha o mesmo destino do deputado Júnior Geo, que também filiou ao PSC nesta semana. Os convites foram feitos pelo Deputado Federal Osires Damaso, que preside o partido no Tocantins.

Para o Portal Atitude, Alex disse que está feliz de retomar ao PSC e não descarta a possibilidade de disputar o cargo de deputado. “Estou feliz de voltar. O partido foi o meu primeiro que me filiei em Gurupi e agradeço ao Deputado Federal Osires pelo convite e coloco meu nome à disposição para concorrer a estadual ou federal e nos próximos dias vou decidir qual cargo irei concorrer”, disse Alex.

Acrescentou o pré-candidato: “Não discarto nenhuma possibilidade de ser candidato, tanto a Estadual como a Federal. Nos próximos 30 a 60 dias vou observar o cenário e o partido me deu liberdade para eu escolher se eu vou poderá disputar. Vou trabalhar para garantir e viabilizar a minha candidatura na região sul. O PSC é uma antiga casa que faz parte faz parte da minha primeira agremiação que fui filiado e estou deixando o PROS e retornado ao PSC”