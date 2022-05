Por Redação

A história de luta da família de Luciana se confunde com a de outras tantas famílias que foram beneficiadas com a casa própria no Jardim Vitória 1 e 2 e no Recando das Araras 1 e 2, na Capital. Ao todo foram 2 mil famílias beneficiadas pelo trabalho e a iniciativa do então senador, Ataídes Oliveira, que atuou junto ao Ministério das Cidades e conseguiu a liberação de quase R$ 200 milhões para a construção das 2 mil casas, que beneficia hoje milhares de palmenses, como a senhora Luciana.

“Quando eu descobri que eu ganhei minha casinha, eu nem acreditei. Chorei, sorri”, lembrou Luciana. “Eu só tenho a agradecer ao senador Ataídes pela oportunidade de ter conseguido essa casa, não só para mim, mas para minhas filhas. Eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigada”, diz Luciana com a voz embargada de emoção.

Para o pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira, a alegria de uma mãe poder realizar um sonho de sua família é a grande recompensa por todo seu trabalho e esforço no Congresso. “O que me move a estar na política é poder fazer o bem para as pessoas, como a nossa querida Luciana do Jardim Vitória 1. É poder realizar sonhos e contribuir para melhorar a vida da nossa gente”, afirmou Ataídes Oliveira.