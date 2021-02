A obra ociosa do Ceasa de Gurupi volta gerar guerra de narrativas, num cenário em que cidade não foi preparada e não tem produção suficiente de legumes, verduras e frutas para abastecer a região. A Estação da Cidadania, que ainda “não saiu do papel” também entrou no debate entre as duas lideranças.

por Wesley Silas

O ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreria (PSDB) publicou uma nota em reposta a um vídeo publicada pela prefeita Josi Nunes (PROS) aponta a realização de um diagnósticos do Central de Abastecimento de Gurupi (Ceasa) inaugurado no dia 12 de setembro de 2019 em que ela cita emendas do seu aliado, senador Eduardo Gomes (MDB), para ampliação do CEASA e da Estação da Cidadania que deverá ser construída no Parque Pouso do Meio.

“Estamos observando, infelizmente, que o dinheiro público não é utilizado adequadamente. Muito já foi gasto nesta obra, mas infelizmente não temos o resultado efetivo para os nossos produtores rurais, para a agricultura familiar e para o empresariado que lida com a questão da alimentação para o nosso município. Na nossa gestão isso será diferente porque temos parceiros como o nosso governador Mauro Carlesse, senador Eduardo Gomes, deputado federal Carlos Gaguim e outros. Nós já conseguimos R$ 5 milhões para reestruturação e ampliação desta obra e é com este recurso que vamos dar uma nova finalidade a este empreendimento”,

CEASA: “Era um sonho meu como deputado federal”, diz Laurez

Em nota, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira disse que seus 08 anos de gestão foi “fundamentada nos princípios da transparência e zelo na aplicação dos recursos públicos.

“O sonho de ter uma CEASA digna da importância de Gurupi no contexto regional já era um sonho meu como deputado federal e trabalhava para ver esse sonho realizado. Como prefeito de Gurupi e com a ajuda do Senador Eduardo Gomes, foi possível conseguir os recursos junto ao Ministério da Agricultura para finalmente realizar esta importante obra em Gurupi”, disse.

Confira a íntegra da nota.

Estação da Cidadania

Quanto a Estação da Cidadania, o ex-prefeito diz que deixou “assinado com a CEF e pronto para execução o convênio no valor de R$ 12,5 milhões para construção do espaço multiuso que contempla o esporte e o lazer para crianças, jovens e idosos do município, sendo esse espaço integrado ao futuro Parque Pouso do Meio”.

“Ressalto mais uma vez, a importante e definidora ajuda do Senador Eduardo Gomes para que ambos os projetos tivessem em 2020 a aprovação junto aos Ministérios da Cidadania e da Agricultura”.

Interpretação equivocada

A prefeita Josi Nunes afirmou ao Portal Atitude que o ex-prefeito Laurez se equivocou, pois sua mensagem foi voltada a situação inoperante que sua gestão recebeu.

“O que estamos questionando é que já foi colocado recurso para a construção do Ceasa, inaugurado em 2019 quando fizeram uma reforma e até agora não tem uma funcionalidade efetiva e no ano passado pediu mais 5 milhões para reforma e ampliação”. Não adianta fazer essa obra sem ter uma finalidade para o Ceasa. Vamos fazer visitas a outros Ceasa’s, conversar com produtores rurais e empresários, buscar novos modelos que viabilizem o projeto. Não podemos gastar em obras sem viabilidade e que tragam resultados positivos à comunidade”, disse.