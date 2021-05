Share on Twitter

Por Redação

Por entender que os cargos são do partido e não do mandatário, pois vagas ocupadas no legislativo são resultado de um cálculo de votos recebidos pelo candidato e pelo partido, a legislação em vigor proíbe a troca partidária. Por esta razão, o deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO), solicitou à Câmara dos Deputados que acrescente uma emenda à PEC 125/11.

O parlamentar explicou que, “muitos vereadores planejam participar das eleições em 2022, mas estão insatisfeitos com as siglas que compõem. Nossa proposta solicita que excepcionalmente neste período de mudança, de uma legislação para outra, prevaleça o bom senso e seja permitida a troca partidária sem penalizar o mandatário”, concluiu.

Entenda

A Câmara dos Deputados instalou, este mês, uma Comissão Especial para debater a PEC 125/11. Composta por 34 membros titulares e 34 suplentes, o grupo terá que emitir parecer sobre diversos assuntos voltados ao novo sistema eleitoral, dentre eles, a proibição de eleições em data próxima a feriado nacional, coligações, vagas para deputadas mulheres, incentivos à realização de plebiscitos e referendos. Após parecer da Comissão a Proposta precisa ser votada em dois turnos nos plenários da Câmara e do Senado.