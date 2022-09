Share on Twitter

“A parceria com Carlos Amastha significa renovação com qualidade e compromisso com a população tocantinense gerando oportunidades”, declarou Professora Elizabete que é candidata a deputada federal.

“Sou filha de produtores rurais, sou do campo e sei o quanto o produtor rural, principalmente o pequeno, precisa de apoio e segurança. São eles os principais responsáveis por colocar alimento na mesa da população. E a Educação precisa de mais investimentos. Na Câmara Federal priorizarei emendas para melhorar a qualidade do ensino em todo o estado e ampliar o acesso à Educação”, complementou a candidata, afirmando que também buscará reforçar os investimentos na saúde, *desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento pessoal, este último voltado ao trabalhador.*

Professora Elizabete mora no Tocantins há 22 anos, é formada em Pedagogia e Matemática, tendo atuado em todas as fase da educação, do ensino fundamental ao superior. É também produtora e empreendedora e entrou para política em 2020, quando foi eleita vice-prefeita de Araguatins e agora disputa uma vaga na Câmara Federal.

Wiston Gomes, defende que Amastha é o mais preparado para ocupar a vaga no Senado e confirma apoio

Candidato a deputado estadual Wiston Gomes (PSD), que é também uma das principais lideranças do Estado e da região do Bico do Papagaio, declarou nesta sexta, 02, seu apoio à candidatura de Carlos Amastha para o Senado.

“Amastha é o mais preparado para o senado e tem compromisso. Se ele se doou tanto por Palmas, quando foi gestor da cidade, imaginem o quanto ele vai trabalhar e defender o nosso Tocantins no Senado Federal. É um orgulho estarmos juntos e vamos continuar juntos trabalhando pelo Tocantins”, declarou.

Carlos Amastha destacou que o reencontro com Wiston nesse pleito eleitoral é a prova de que permanecem alinhados quanto ao desejo de fazer mais pelo Tocantins. “Em 2018 fizemos uma parceria fantástica, ele ficou como suplente com uma votação extraordinária e esse reencontro é natural porque temos os mesmos princípios. Eu considero que entre os candidatos a deputado estadual, ele é a maior liderança do Bico do Papagaio. Tem bons projetos e vai fazer muito pela região e por todo o Tocantins”, arrematou.