O deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO), participou em Gurupi, do lançamento do Projeto Comunicar com equoterapia. O método terapêutico utiliza o cavalo como principal ferramenta e é importante aliado no tratamento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

da redação

O parlamentar ressaltou sua alegria em poder contribuir para a retomada das atividades. “Nós demos o primeiro passo para que os TEA tenham acesso a um tratamento específico e gratuito”. Incentivador do projeto de equoterapia, Vicentinho Júnior destinou R$500 mil para a implantação e, este ano, R$150 mil para manutenção das atividades que serão desenvolvidas pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE- Brasil).

Presidente da Associação Protetora dos Autistas de Gurupi (Asparg), Thaís Farias, agradeceu a sensibilidade do parlamentar. “O dia de hoje é um marco para todas as famílias de autistas em Gurupi e nos traz esperança, pois sabemos que o tratamento especializado estimula o desenvolvimento dos TEA! Costumo dizer que enquanto nossos filhos não conseguirem falar ou se expressar nos que somos a voz deles e em nome de todas as crianças autistas de Gurupi agradeço ao deputado por nos incluir nesse projeto que permitirá nos Comunicar com Equoterapia”, concluiu.

Pró-Rim

No Hospital Pró-Rim de Gurupi, Vicentinho Júnior, participou da entrega de quatro, dos oito equipamentos de hemodiálise adquiridos com emenda por ele destinada. Por dia, até seis pacientes poderão fazer hemodiálise em cada aparelho, o que significa 24 novos atendimentos diários à comunidade gurupiense. Para aquisição dos equipamentos foram destinados R$500 mil. O Hospital Pró-Rim atende no Tocantins, por ano, mais de 40 mil pacientes renais. Na entrega, Vicentinho Júnior reforçou o seu compromisso em garantir que os benefícios cheguem aos tocantinenses. “Estamos cumprindo com o dever de casa”, concluiu.