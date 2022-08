Por Redação

O candidato ao Senado pelo Tocantins, Ataídes Oliveira (Pros), participou neste domingo, 14, data em que se comemora o dia dos pais, da Missa do Vaqueiro, em comemoração ao Festejo de Nossa Senhora D’Abadia, no município de Taguatinga, região sudeste do Estado.

Ataídes destacou a importância do retorno da festividade, após dois anos parada por conta da pandemia da Covid-19, e assegurou que como senador irá buscar mais recursos para incentivo e valorização da cultura regional no Tocantins.

“Primeiramente, quero agradecer ao Padre Marcos Alves por receber tão bem eu e minha companheira Natália Póvoa nesta festa. Estar de volta aqui na festividade de Nossa Senhora D’Abadia é um motivo de muito orgulho para mim, que sou um homem de fé e temente a Deus. Acredito que esses eventos religiosos e culturais precisam ser cada vez mais valorizados e incentivados. Esse é um dos meus compromissos e uma bandeira de campanha”, afirmou Ataídes.

Nesta segunda-feira, 15, Ataides participará da Missa e das Festividades do Senhor do Bonfim, em Natividade, também região sudeste do Estado. Quando senador (2013/2019), ele foi homenageado pelo reitor do Santuário do Senhor do Bonfim, Padre Leomar Sousa, como único político tocantinense que apoiou a realização do evento religioso.

À época, em 2016, Ataídes destinou recursos próprios para construir o portal da Festa do Senhor do Bonfim, assim como o altar no qual é celebrada a missa campal. A obra incluía ainda dependências completas para os religiosos, como quartos com aparelhos de ar-condicionado, banheiros, confessionários e sala de espera.