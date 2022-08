por Redação

“Precisamos desconstruir essas mentiras que estão sendo colocadas e vendidas de que Wanderlei é um político histórico do Tocantins, o curraleiro e teria melhores condições de ser governador por essa razão. Eu participei da criação do Tocantins e o atual governador não estava na luta pela emancipação do Norte goiano e criação do Tocantins”, pontua.

Freire defendeu a participação de Ronaldo Dimas na criação do Tocantins.

“Dimas não estava na política partidária e eleitoral na época, mas contribuiu através do movimento classista, organizando o sindicato da construção civil e o empresariado. Dimas é o governador que povo quer e espera, que reúne as condições, o conhecimento e o compromisso para transformar o Tocantins”, pontua. Freire é filho do deputado federal constituinte José Freire, sendo que atuou ativamente com o pai nos anos de debate sobre a criação do Tocantins, sendo eleito deputado federal na primeira eleição do Estado mais jovem do Brasil.

Ex-deputado federal e estadual, Freire aponta que o Tocantins vivencia a farra com o dinheiro público no âmbito do Executivo estadual, uma gestão estadual que seria desastrosa.

“Precisamos juntar nossas forças para fazer o melhor projeto para o Tocantins e o Ronaldo Dimas personifica essa expectativa e vontade de transformação”, afirma Freire, destacando que as famílias tocantinenses precisam ser preservadas e a educação priorizada.

Freire Júnior foi definido em convenção, realizada na sexta-feira, 5 de agosto, como o candidato a vice de Dimas para as eleições deste ano. (Com informações da assessoria Freire Júnior).