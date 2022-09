da redação

“Tive a honra de receber em Palmas 50 prefeitos de todas as regiões do nosso Tocantins para apresentar o nosso plano de governo, além de reforçar o meu compromisso e a melhoria da vida da população nas cidades. Anunciamos o compromisso em construirmos 40 mil casas populares em todo o estado em parceria com os nossos municípios. A redução do imposto estadual de 18% para 7% para a geração de emprego e renda para o povo”, disse o candidato.