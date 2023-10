Em reunião com bancada federal, ministro garante que novo PAC vai investir R$ 57 bilhões no Tocantins em 2024

da redação

Nesta terça-feira (10) a bancada federal do Tocantins esteve com o Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No encontro, participaram a senadora Dorinha e os deputados Alexandre Guimarães, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho, Ricardo Ayres, Toinho Andrade e Vicentinho Júnior.

Na ocasião, foram discutidas as obras prioritárias para o próximo ano, como o hospital universitário, conclusão das rodovias federais e o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que irá investir mais de R$ 57 bilhões no Tocantins.

“Um verdadeiro avanço para o desenvolvimento do Estado e melhoria de vida para as famílias tocantinenses”, destacou o deputado Lázaro Botelho.