Por Redação.

Durante os últimos dias, Marcos Duarte esteve visitando várias cidades das regiões centro e sul do Tocantins, conversando pastores presidentes da Assembleia de Deus – Ministério Madureira, apoiadores e lideranças políticas.

“Iniciamos uma caminhada para fortalecer a nossa pré-candidatura. É muito gratificante para mim poder percorrer várias cidades de todas as regiões do Tocantins”, comentou Marcos.

Entre as cidades visitas estão Pedro Afonso, Paraíso, Peixe, Palmeirópolis, Gurupi, Formoso do Araguaia, Alvorada e Palmas.

Em Gurupi, Marcos Duarte se reuniu com o pastor Antonio Baltazar, presidente da AD Madureira campo de Gurupi. “É uma honra poder visitar todos esses líderes da nossa Assembleia de Deus – Madureira. O pastor Baltazar é um grande homem que lidera milhares de membros desse que é um dos principais campos da AD Madureira do Tocantins”, disse Duarte.

Ainda em Gurupi, Marcos Duarte destacou à imprensa local suas principais bandeiras defendidas, como a liberdade de expressão, defesa dos valores cristãos e da família, contra a ideologia de gênero, geração de emprego e renda, fomento à economia, políticas públicas para os idosos, valorização da educação pública, entre outras.

*Pré-candidatura*

No início de outubro deste ano, a Convenção de Madureira escolheu os nomes do vereador de Araguaína, Marcos Duarte e do vereador de Palmas, Filipe Martins como pré-candidatos a deputado nas eleições de 2022. A definição de quem sairá como estadual e federal ainda será decidida.

O anúncio das pré-candidaturas aconteceu durante a 33ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção (CONEMAD-TO), em Palmas. A convenção contou com a participação de membros da Assembleia de Deus – Madureira de todos os 139 municípios do Tocantins.

Marcos Duarte está em seu primeiro mandato como vereador de Araguaína, já Filipe Martins é suplente de deputado estadual, está em seu 2º mandato como vereador de Palmas.