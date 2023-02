Share on Twitter

por Redação

“Cada município tocantinense tem o sua importância, as suas necessidades e particularidades. Com a ATM, enquanto instituição, os prefeitos têm um braço forte para ampliar o diálogo, promover a cooperação entre si, além de buscar soluções para problemas comuns”, destacou o deputado Eduardo Fortes, desejando sucesso ao presidente reeleito Diogo Borges.

Fortes ressaltou que é fundamental a parceria entre os executivos municipais com foco no desenvolvimento e fortalecimento de cada uma das cidades do Estado. “Juntos somos mais fortes”, concluiu ele.

Além do governador Wanderlei Barbosa, também prestigiaram a posse o presidente da UVET, Terciliano Gomes; o representante da CNN e prefeito de Santarém, Nelio Aguiar; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres, além de deputados, prefeitos, vereadores, lideranças e a imprensa.