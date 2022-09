Por Redação

Mourão refletiu sobre a atual situação do país e do Estado e declarou sua completa indignação com o fato de ainda existirem pessoas passando por necessidades, enquanto vivemos cercados de tantas oportunidades e declarou “é nosso papel, nos unirmos contra o descaso com o povo”.

Sobre seus projetos para mudar a realidade do nosso Estado, o petista apresentou planos de ações integradas, que englobam as reais necessidades da população e que sejam baseadas na educação e qualificação das pessoas, na infraestrutura, na economia do Tocantins e no bem-estar do povo.

Em discurso, Mourão disse ainda que pretende governar com compromisso e planejamento, “não basta tapar buraco de estrada, mas deixar aberto o buraco da fome, do desemprego, da falta de moradia”, declarou. E lembrou de quando teve o privilégio de ocupar o cargo de prefeito de Porto Nacional e do quanto se orgulha de ter deixado legados importantes para o desenvolvimento da cidade.