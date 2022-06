por Redação

Segundo o governador Wanderlei Barbosa, o 108º Núcleo de Identificação tem o objetivo de levar mais segurança e cidadania para a população que não precisará mais sair do seu município para obter tanto a primeira quanto a segunda via do Registro Geral (RG), popularmente chamado de documento de identidade. A partir do RG é possível obter a maioria dos outros documentos do cidadão, pois representa a identidade de cada pessoa registrada no território brasileiro.

A implantação do Núcleo de Identificação em Peixe só está sendo possível devido a celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Peixe.

O Núcleo de Identificação de Peixe funcionará no seguinte endereço: Avenida Napoleão de Queiroz, s/nº esquina com Rua 14 Qd 21 Lts 03 a 10, no Setor Sul.

Cidadão Peixense

Na mesma agenda, o governador irá participar da cerimônia de entrega do Título de Cidadão Peixense na Câmara Municipal da cidade.