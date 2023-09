Por Wesley Silas

Entre os nomes está o do ex-vereador Jonas que se sente encurralado pela dificuldade de encontrar um partido que congregue os ideais de uma terceira via.

“A situação radical dos seguidores do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro fugiu do campo partidário e a gente percebe que há um fanatismo nestes dois grupos e esta polarização entre a direita e esquerda virou uma espécie de seita, enquanto isso muitas pessoas buscam nomes que não estejam atrelados a estes dois grupos”, disse o ex-vereador Jonas Barros que está a procura de uma partido dentro deste novo sentimento.

O posicionamento do ex-vereador acontece não só em Gurupi, mas em todo o Brasil, e inicia com cansaço dos atuais modelos ideológicos em que parte do eleitorado tende a buscar novas opções, mas têm dificuldades de encontrar uma linha partidária sem desgastes para emplacar uma terceira via, visando as eleições de 2024 e, quem sabe, as de 2026, evitando assim a continuação da polarização ideológica ocorrida em 2022 que se estende até hoje, mas encontrar uma via que não colecione escândalos de corrupção sem a guerra de fake news nas redes sociais.