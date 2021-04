Nos últimos dias a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) tem sido alvo de graves denúncias feitas pela presidente da Câmara Municipal de Palmas, Professora Janad Valcari ( Podemos), entre elas denúncias de corrupção na saúde e, por último uma suposta proibição dos secretários municipais de atenderem a presidente da Casa de Leis. Para a Executiva do PSDB Nacional, “Cinthia Ribeiro, única prefeita mulher de capital no Brasil, está na mira de nebulosas e sórdidas conspirações em Palmas”.

por Wesley Silas

A presidente da Câmara Municipal de Palmas, Professora Janad Valcari ( Podemos), tem usado suas redes sociais para fazer sérias acusações contra a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, a mais grave foi publicada há 06 dias, conforme mostra abaixo:

Em outra denúncia, Janad Valcari, acusa interferência de Prefeita Cinthia Ribeiro na prestação de informações à presidente da Câmara.

“A prefeita proibiu que os secretários me recebam. É uma falta de respeito, pois sou fiscal do povo”, disse Valcari que também acusa a prefeita de contratar uma equipe para investigar suas empresas.

Em nota, a Executiva Nacional do PSDB saiu em defesa da prefeita e considerou as acusações como “falsas, manobras condenáveis, e pareceres sem qualquer base jurídica”.

“A Executiva Nacional do PSDB acompanha de perto os fatos que ocorrem no Tocantins. Cinthia conta com completo apoio, solidariedade e vigilância nacional do partido. Todos, se necessário, agiremos unidos e com vigor para defender nossa prefeita – exemplo de boa administradora pública, aprovada pela população e, particularmente, zelosa no combate à pandemia”.

Em seguida completou: “Todos os municípios do país sofrem com a covid-19 neste momento. Combatê-la deveria ser prioridade, e não tramar nas sombras contra uma mulher recém-eleita, com grande potencial eleitoral, dimensão nacional, e admiráveis serviços prestados à sua cidade”.

No final da semana passada, a prefeitura também usou sua rede social para responder as denúncias:

