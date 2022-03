Share on Twitter

por Redação

Durante reunião na manhã desta terça-feira, 15, em Gurupi, o presidente estadual do PSB e pré-candidato a deputado federal, Carlos Amastha abonou a ficha de filiação de ex-vereador Wendel Gomides e o nomeou presidente da comissão municipal do partido no município e o líder comunitário, Diocy, como 1º vice presidente.

Na oportunidade Gomides, juntamente com o vereador e ex-presidente da comissão provisória do PSB, Valdonio Rodrigues (PSB) e o ex-vereador Eduardo Fortes (sem partido) confirmaram suas pré-candidaturas a deputado estadual. “Estamos somando forças e discutindo bons projetos para o nosso Tocantins”, destacou Amastha que também confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal no próximo pleito.

Oswaldo Stival, que foi candidato a vice-governador do Tocantins na chapa de Amastha, também participou da reunião.