O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Toinho Andrade, esteve visitando a região sul nesta sexta-feira (28) e dentre os assuntos debatidos pelo parlamentar foram eleições 2022.

por Régis Caio

Andrade esteve visitando Aliança do Tocantins, onde esteve com o prefeito Elves Guimarães, que é do seu partido PTB. Na sequencia o deputado visitou vereadores de Gurupi e chegou a comentar que pretende disputar o cargo de deputado federal em 2022.

Segundo ele, o partido pode ser fortalecer, sendo montado um grupo para eleger uns três deputados federais no ano que vem.