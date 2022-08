Por Redação

Ricardo Ayres iniciou sua fala agradecendo a presença e o carinho de todos os presentes. O pré-candidato relembrou o período que morou em Gurupi, em uma república de estudantes, quando começou o curso de Direito na cidade. “Eu já passei muito perrengue para completar o dinheiro do aluguel da república que morávamos aqui em Gurupi. Tinha até uma cadernetinha para anotar o fiado do almoço”, recordou Ayres em tom de brincadeira.

Ao apresentar as conquistas que obteve para os tocantinenses na Assembleia Legislativa, Ricardo Ayres destacou que sabe as dificuldades dos estudantes e dos pais que investem no estudo dos filhos.

“Sei o custo que é morar em outra cidade para estudar. Por isso eu trabalhei para que a nossa Unitins fosse pública, gratuita e com ensino de qualidade. Também garantimos um orçamento próprio e definido no orçamento do Estado para a universidade. Não vamos parar por aí, na Câmara Federal vou trabalhar duro pela redução de impostos. Não podemos ser um estado produtor de energia, mandar para outros locais, e ter uma energia elétrica das mais caras do país”, pontuou.

O pré-candidato a vice-governador, Laurez Moreira, ressaltou que Ricardo Ayres é um grande deputado e um amigo e destacou que tem a certeza que ele irá fazer um belo trabalho pelo Tocantins e a região Sul do Estado precisa muito disso. Moreira ainda falou que conhece o trabalho de Ricardo Ayres há muito tempo. “É um homem que aqui dentro de Gurupi já se destacava pelo trabalho feito como líder estudantil. Eu era deputado estadual e ele sempre levava as pautas da juventude para serem discutidas na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Depois assumiu a secretaria e chegou com um belo projeto para construir as Casas dos Estudantes e mostrou para todos nós a importância dessas obras. Acredito muito na sua competência na condição de fazer um belo trabalho no Congresso Nacional”, disse.

Anfitrião da reunião, o pré-candidato a deputado estadual, Gutierres Torquato afirmou que Ricardo Ayres é um amigo que ele acredita e confia e ainda acrescentou: “Aquela luta de 2018 foi coroada com a oportunidade que você nos deu. Aprendi contigo Ricardo, se eu hoje abro a minha casa, apresento os meus amigos, é porque eu acredito em você, por isso apoio você nessa caminhada”, finalizou.

Entre os participantes estiveram o Vereador Índio, presidente da Câmara Municipal de Peixe; o vereador Kartejane de Peixe; o ex-prefeito de Cariri do Tocantins, Zé da Máquina e a ex-vereadora e liderança de Lagoa da Confusão, Raíza Guimarães, que declarou total apoio e finalizou sua fala enaltecendo a estima que sente de ser uma apoiadora de Ricardo Ayres. “Estou com você há tantos anos. Você é um deputado que dá orgulho!”, ressaltou.

O ex-prefeito de Sucupira, Edinho Castro, que também participou da reunião, declarou o seu apoio a Ricardo Ayres e Gutierres Torquato. “Ricardo, você como deputado federal vai ter oportunidade de fazer um belíssimo trabalho, assim como fez como deputado estadual”, concluiu.