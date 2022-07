Por Redação

Vereador de Gurupi por dois mandatos, defensor público há 27 anos, professor universitário e ex-conselheiro federal da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado Kita Maciel será lançado em Gurupi, nesta terça-feira, 19 de julho, às 19 horas, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, partido presidido pelo deputado federal Tiago Dimas. O ato político acontece no Rosemberg Eventos, no centro da cidade, e terá a presença do pré-candidato a governador Ronaldo Dimas (PL).

Nascido em Riachão (MA), Kita Maciel, 61 anos, tem longa trajetória profissional e de atuação no Direito do Tocantins. Ele mora na região do antigo Norte Goiano muito antes mesmo da criação do Estado, ainda nos anos 1960.

O objetivo do Podemos com a futura candidatura de Kita Maciel a deputado federal é devolver a representatividade que a Região Sul do Estado precisa. Sem deputado federal de Gurupi e região há muito tempo, o município e os arredores vêm sendo prejudicados na questão de investimentos diretos, pois um deputado federal tem condições de destinar mais de R$ 34 milhões por ano em emendas parlamentares e parte desse dinheiro por ano faria muita diferença.

“Nós precisamos mudar o quadro, precisamos que a Região Sul do Estado esteja presente no Congresso Nacional. Eu amo o Sul do Tocantins, amo Gurupi e me coloco à disposição da sociedade para esse trabalho”, frisou Kita Maciel.

O pré-candidato também já é um acréscimo ao projeto do pré-candidato a governador do PL Ronaldo Dimas. Para ele, Dimas é a pessoa mais indicada para comandar a transformação que o Tocantins precisa e mudar o curso do Estado, que há muitos anos não tem um governador encerrando o mandato.

“Vejo nele um gestor muito preparado para comandar o governo do Estado. Acredito que ele fará uma ótima gestão, já apresentou excelentes ideias, inclusive aqui para a Região Sul. Dimas sabe que o planejamento nas ações, o compromisso com a administração de qualidade e séria muda a vida das pessoas, salientou Kita Maciel, ao destacar a experiência de Dimas, prefeito por duas gestões consecutivas em Araguaína (2013-2020).

Casado há 36 anos, pai de dois filhos e avô de dois netos, Kita Maciel possui uma militância histórica no Direito. Ele já foi conselheiro federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) e diretor-tesoureiro da subseção da instituição em Gurupi. Também já foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública e atualmente é defensor público licenciado de classe especial e suplente de deputado estadual