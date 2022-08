Share on Twitter

O parlamentar reforça aos gurupienses que o lançamento da sua campanha é o início de mais uma caminhada, mas que esta nova trajetória tem como parâmetro o trabalho realizado nos últimos anos. “Se eu tiver correspondido nos meus mandatos em conduta, em decência, em transparência, em defesa do patrimônio moral e físico da nossa cidade, de Gurupi, eu quero poder convidar vocês amigos, amigas, senhoras, senhores que me conhecem nas minhas virtudes, nas minhas limitações para juntos começarmos mais essa caminhada”, pontuou Eduardo do Dertins.