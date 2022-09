Da redação

Amastha e Stival também participaram de duas grandes reuniões políticas. A primeira reunião foi organizada por Zezinho Antunes, com o candidato a deputado estadual Valdônio Rodrigues. O candidato a governador Ronaldo Dimas, seu vice Freire Jr, e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também participaram da reunião.

A agenda cheia e intensa ainda reservou mais uma grande reunião política no setor Malvinas. “A receptividade dos gurupienses é algo que nos encanta, porque é um povo sedento de melhorias e que tem a certeza que precisam eleger seus representantes. E eu me coloco junto com Stival a ser o representante de todos vocês no senado e, prometo, não decepcionar o Tocantins”, declarou Amastha, na última reunião da noite.

Stival reforçou a necessidade dos eleitores de Gurupi e região de unirem forças para eleger seus representantes. “Precisamos de pessoas com compromisso e capacidade de gestão para desenvolver os projetos que esse Estado precisa, incluindo Gurupi e região, que sempre fica esquecida. O esquecimento vai acabar, porque Amastha e Stival vão fazer diferente nessa gestão compartilhada, todas as regiões do Estado, sem distinção, receberão especial atenção na destinação de recursos e no desenvolvimento de projetos que visam gerar mais emprego e renda”, destacou.

Durante as reuniões também chamou a atenção a participação dos jovens. “A juventude de Gurupi mostra bem o desejo dessa geração em contribuir desde cedo para melhorias nas suas cidades. Nós vamos honrar cada voto desses jovens e desenvolver projetos que oportunizem o primeiro emprego e a formação adequada para que esses jovens ganhem o mercado de trabalho e revolucionem essa cidade”, finalizou Amastha.