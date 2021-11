por Redação

Com o peso do Grupo Tabocão para a economia tocantinense, o Grupo Tabocão tem prestígio junto à sociedade e classe política. O governador Wanderlei Barbosa falou sobre a importância do empreendimento para o estado do Tocantins.

“É um grupo que história no Estado, começou aqui e fomenta a nossa economia e nós só temos que parabenizar o amigo Edison Tabocão pelo amor que ele tem pelo Tocantins e por todo o desenvolvimento que ele proporciona”, ressaltou.

A senadora Kátia Abreu destacou a atuação do empresário no Estado e chegou a dizer que Edison Tabocão pode contribuir ainda mais com o desenvolvimento do Estado entrando para a política.

“Tem que ser político, ajudar o nosso Tocantins a crescer mais, pois Edison tem alma, coração, é dedicado ao trabalho com uma humildade sem igual e tem conhecimento e bagagem para levar o Estado a um patamar muito elevado”, disse. O senador Irajá

O deputado Leo Barbosa também enfatizou o trabalho de Edison Tabocão dizendo que “o grupo Tabocão representa o sonho dos homens e mulheres que acreditaram no Tocantins. O Tocantins precisa cada vez mais de pessoas como o senhor Edison”, afirmou.

Evento é marcado por depoimentos de colaboradores e emoção

Durante o evento foi apresentado um documentário que conta a história do Grupo Tabocão, iniciado por Edison em 1982, em Araguaína, no então norte de Goiás. No vídeo, vários funcionários dão depoimentos sobre suas próprias histórias como colaboradores da empresa, muitos bastante emocionados. Todos elogiando a relação respeitosa e familiar dispensada pelo diretor presidente, Edison Dutra.

Um dos conselheiros do Grupo, Antônio Flores, esteve presente. Com base no estado de São Paulo, Antônio destacou a forma de trabalhar de Edison Tabocão e resumiu em quatro características: coração, alma, educação e humildade.

Edison Tabocão agradeceu a presença e os cumprimentos de todos que prestigiaram o evento e disse que “é um prêmio, que eu tenho aqui, hoje, de ter essa condideração de todos. Isso me deixa muito emocionado. Nem preciso que o Grupo Tabocão é uma grande família e a nossa casa é o estado do Tocantins”, destacou Edison.

Ele se emocionou ao assistir os depoimentos de funcionários do grupo, pessoas que trabalham desde o início do empreendimento. “A nossa empresa tem orgulho de ver os colaboradores falarem dessa história com tanta dignidade e satisfação. Eu agradeço a cada um que esteve presente nesta noite, e agradeço especialmente os nossos colaboradores, a todas as equipes de todos os setores da empresa, o meu muito obrigado por tudo”, destacou Edison Tabocão.