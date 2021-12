por Brener Nunes

Em agenda positiva neste domingo, 5, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, prestigiou uma competição de Motocross em Pedro Afonso e anunciou R$ 2 milhões para a infraestrutura da cidade.

“Reafirmo que vamos criar uma secretaria de Esporte para trazer novamente esta agenda positiva do esporte no Tocantins. Outro ponto importante é o turismo. Vamos criar caminhos para criar a orla de Pedro Afonso. Vamos fazer juntos, podem contar com o Governo do Estado. Temos R$ 2 milhões para a infraestrutura de Pedro Afonso e municípios próximos. Em breve daremos uma resposta de melhoria a todo o Estado”, afirmou Wanderlei Barbosa.

O prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, o Joaquinzinho, agradeceu aos moradores pelo prestígio no evento. “Mais uma vez o turismo na cidade foi impulsionado. Nossos hotéis ficaram lotados devido a esse evento com os competidores e espectadores. Agradeço ao Governador e aos parlamentares pela liberação de emendas que trouxeram um pouco de alegria a esta cidade, pois devido a pandemia quase não tem emprego e renda”, destacou o gestor do município.

A competição contou com as seguintes categorias: Infantil, Especial A, Especial B, MX 3, MX 4, MX 5, Over e Nacional. Os competidores vieram de diversas cidades do Tocantins e do Brasil.

Presenças

Estiveram presentes o secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano; o presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro; os deputados federais Osires Damaso e Vicentinho Júnior; os deputados estaduais Léo Barbosa, Vilmar de Oliveira e Jorge Frederico; e os prefeitos de Bom Jesus do Tocantins, Paulo Hernandes, e de Tupirama, Ormando Brito.