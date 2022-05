Share on Twitter

Share on Facebook

O ex-governador Mauro Carlesse (Agir) concedeu entrevista à rádio Conexão 98.1 FM, na noite dessa terça-feira, 3, e fez duras críticas aos seus antigos aliados e chegou a chamar o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade de “frouxo”. O ex-governador afirmou ainda que seu sucessor e ex-vice, Wanderlei Barbosa (Republicanos), não deu continuidade a seu projeto para o Estado.

da redação

“Nós tínhamos um projeto bom para o estado, como o Tocando em frente, e quando fui afastado o atual governador não deu continuidade aos objetivos propostos e meus adversários políticos entraram no Palácio e a partir daí os projetos foram desviados da finalidade. Eu deixei mais de R$ 1 bilhão em caixa para fazer os projetos como estrada do Trevo, Barreira da Cruz, Hospitais de Gurupi e Araguaína, dentre outros. Era só o atual governador continuar e desviou o foco do trabalho”, disse.

Carlesse fez ainda várias críticas ao presidente da Assembleia, Antônio Andrade (Republicanos). “Para mim, é um frouxo. Ele foi eleito, eu confiei no trabalho dele, confiei que aquele homem seria o ideal para o Estado. Enquanto eu era governador, a gente tinha uma relação boa, nunca tivemos nenhum tipo de problema, mas não conseguiu segurar o pedido de impeachment porque acredito que ele não tem capacidade para ser presidente da Assembleia Legislativa e muito menos qualquer outra coisa que ele queira ser na vida dele em política. Políticos velhos se juntaram para prejudicar o estado do Tocantins”.

Durante a entrevista, o ex-governador não garantiu se vai mesmo disputar eleição de senador. Sobre seu candidato ideal a governador, ele defendeu um nome que tenha o perfil empresarial ou projetos, que seja “desprendido desse grupo velho, desse grupo que não ajuda o Estado”.

Confira a entrevista