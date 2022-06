Por Redação

Adriana Aguiar, professora que atuou como secretária de Estado da Educação do Tocantins entre 2018 e 2021, foi convidada do programa Tribuna Tocantins desta quarta-feira, 8, para bater um papo com o apresentador Adão Ribeiro Kojak.

Na conversa, foram abordadas as ações desenvolvidas durante a gestão da professora Adriana Aguiar frente à Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) na regional de Paraíso. “Foram muitos investimentos da gestão na regional que contempla o Vale do Araguaia. Desde reformas de prédios escolares e implantação de projetos, até o incentivo ao ensino superior para a comunidade”, pontuou a professora.

Obras e reformas

Das ações abordadas durante a entrevista, a professora destacou as obras da Escola Estadual Juscelino Kubitscheck, que desde 2012 necessitava de reforma e ampliação. Com obras, iniciadas em 2018, o investimento foi no valor de R$ 2.464.865,84 e entregue à comunidade em fevereiro de 2021.

Outra construção importante é a da Escola de Tempo Integral no setor Jardim América que foi iniciada em setembro de 2013, mas o contrato foi rescindido quando a obra estava com 65,91% de execução. Em fevereiro de 2021, foi assinada a Ordem de Serviço para retomada da obra, com um investimento de R$ 8.842.231,22. A previsão de conclusão da obra era para fevereiro de 2022, mas ainda não foi entregue à comunidade.

Também falaram da reforma do Colégio Idalina de Paula que teve um investimento de cerca de R$ 300.000,00, para benfeitorias na escola.

Outro ponto abordado foi implantação da modalidade de ensino militar em escolas da regional. Em novembro de 2019, a comunidade votou e aderiu ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (PCIM), que conta com aporte financeiro do Governo Federal para investimento nas unidades selecionadas.

E em outubro de 2020, a comunidade do Colégio Estadual Otacilio Marques Rosal, de Cristalândia, passou a ser mais uma unidade dos Colégios Militares do Estado do Tocantins.

A implantação do Programa Jovem em Ação no Colégio Estadual Tancredo Neves, de Barrolândia, também foi um ponto de discussão, já que o programa é um mecanismo de fomento à educação em tempo integral, em que as áreas de conhecimento são trabalhadas de maneira diferenciada, despertando a capacidade de transformar sonhos em projetos de vida.

Incentivo ao ensino superior

“Além do investimento em estrutura para a educação básica, trabalhamos para trazer mais oportunidades para aqueles que buscam ingressar no ensino superior. Articulamos junto ao Conselho Estadual de Educação o processo de expansão e implantação da Universidade do Tocantins, a Unitins, com a doação do Prédio da antiga Escola Trajano para ser sede do campus e proporcionar à comunidade o acesso a cursos de graduação”, explicou a ex-secretária.

Também abordaram a articulação da implantação do curso de medicina pela Universidade de Gurupi (Unirg), aprovada pelo Conselho Estadual de Educação e com decreto estadual que estabelece, pelo período de três anos, o campus da Universidade em Paraíso do Tocantins.

Na ocasião, a professora Adriana Aguiar destacou, ainda, sua intenção em disputar uma vaga na Câmara nos Deputados, anunciando sua pré-candidatura.