O candidato a governador do PL, Ronaldo Dimas, afirmou que o Tocantins parou de crescer nos últimos e se comprometeu em comandar políticas de atração de investimentos, redução de tarifas e facilitação de logística. Dimas participou do 2º Encontro da Agenda Política promovido conjuntamente pela Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Tocantins (Adat), Associação dos Jovens Empresários (Ajee) e Associação Tocantinense de Supermercados (Atos). “Nós vamos mudar essa realidade. O empresário precisa de incentivos para crescer, investir e ampliar a geração de emprego e renda no Estado”, defendeu.

Como em Araguaína

Conforme o candidato, seu plano de governo traz muitos detalhes sobre essa questão. “Em Araguaína, conseguimos gerar milhares de empregos, atraindo centenas de investimentos, inclusive, alguns de grande porte”, afirmou Dimas.