por Wesley Silas

Segundo um interlocutor da prefeita Josi Nunes foi uma visita de cortesia e aconteceu de forma amistosa descompromissada com o processo eleitoral deste ano. A assessoria do ex-governador, Mauro Carlesse, afirmou ao Portal Atitude que foi uma coincidência o encontro e aconteceu no momento em que Carlesse resolveu visitar o Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi para uma visita cordial à prefeitura Josi Nunes, quando seguia viagem para sua fazenda no município de Peixe.

“Eu vim para Gurupi para visitar várias lideranças para conversar com prováveis candidatos a deputado Estadual e Federal para compor no PSC e fiz uma visita à Josi Nunes para pedir apoio dela e, quando estávamos terminando a conversas o ex-governador chegou e acabamos batendo um papo. Não foi nada premeditado e articulado, mas foi até uma coincidência boa”, disse o presidente do PSC ao Portal Atitude. Segundo ele, uma das pessoas presentes chegou a questionar ao ex-governador se ele participaria do processo eleitoral deste. “Foi perguntado se ele seria candidato e ele respondeu que iria descansar e só irá definir depois”, respondeu Damaso.

Apesar de terem conversado sobre política, a prefeita Josi Nunes, com aprovação das visitas, deixou claro que neste momento segue neutra no processo eleitoral. Disse que o seu foco é manter boa relação política e institucional com a Bancada Federal, Assembleia Legislativa e com o Governo do Tocantins em defesa de melhorias para o município.

Carlesse candidato ou não?

Ainda sem formar um novo grupo, aliados de Carlesse afirmaram ao Portal Atitude que ele estrará presente na disputa eleitoral deste ano, seja concorrendo uma vaga para deputado federal ou até mesmo ao senado.