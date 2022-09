Por Redação

Liderança forte em Porto Nacional e região, Verônica Fontoura que é candidata a deputada federal pelo Podemos e desponta como umas das eleitas no próximo domingo, 02 de outubro, faz parte do time Carlos Amastha 400, e por onde passa tem falado das propostas do próximo senador voltadas às mulheres tocantinenses.

Atuante na área social, Verônica destaca que as propostas de Amastha vão ao encontro dos anseios das mulheres.

“Temos muitas mães solo passando privações, sem ter alimento para seus filhos, e nesse sentido, Amastha votará a favor da manutenção do Auxílio-Brasil e ainda vai propor um valor a mais para essas mães-solo. Sem falar nas propostas voltadas à educação, saúde, segurança, emprego e renda, isso tudo beneficia as mulheres que precisam de creche para os filhos, precisam de médico, de mais segurança e principalmente, trabalho”, pontuou.

A próxima deputada federal destacou ainda que Amastha é a melhor opção para o Tocantins. “Nosso Estado precisa de políticos comprometidos com o povo. Pessoas que têm projetos, que planejam e executam, e isso, Amastha, quando foi prefeito de Palmas, mostrou que sabe fazer. Por isso, estamos firmes com Amastha por um Tocantins com respeito e seriedade, juntamente com o nosso governador Ronaldo Dimas para trazermos os benefícios que nossa população tocantinense precisa”, declarou.