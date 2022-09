Por Redação

“Que felicidade retornar a esse município tão importante do nosso Estado e poder conversar com as pessoas, recebendo apoios tão importantes como o da ex-prefeita Maria Helena Defavari. Também quero agradecer a recepção que tive dos vereadores e do casal dona Elma e seu esposo doutor Norberto. Estou vendo nossa campanha crescendo a cada dia e tenho certeza que vamos ser vitoriosos no dia 2 de outubro”, afirmou.