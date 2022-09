Por Ascom Amastha

O meio evangélico é um dos segmentos em que o candidato ao senado pelo PSB Carlos Amastha mais tem conquistado apoio, devido aos projetos que desenvolveu em prol das famílias palmenses, como o Capital da Fé. Devido ao apoio recíproco e de longa data, Amastha fez uma carta compromisso na qual se compromete a desenvolver projetos também em prol da comunidade cristã.

A carta está sendo entregue direto aos líderes das igrejas, como o missionário Carlos Roberto Lopes, que era presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Palmas (OMEP), quando Amastha era prefeito de Palmas.

“Juntos nós fizemos muito por essa cidade, pelas igrejas e, agora, estamos tendo a oportunidade de novamente defender essas políticas públicas que trazem o benefício para nossa comunidade cristã. Fico feliz de você ter feito essa carta compromisso demonstrando que tem compromisso com as igrejas e com o povo de Deus. Quando esteve no poder como prefeito desenvolveu projetos importantes como o Capital da Fé e isso não será esquecido”, declarou.

O missionário Carlos destacou em seu depoimento que o segmento evangélico na Capital torce para o resultado positivo no dia 2 de outubro, em que Amastha será eleito senador pelo Tocantins. “No senado vai fazer muito mais, legislar em defesa da família, em defesa dos jovens, mais educação, mais infraestrutura paras cidades e com certeza muitos benefícios para o povo de Deus e a comunidade em geral. Nós torcemos muito pelo seu mandato e vamos trabalhar para que aconteça”, ressaltou em depoimento gravado ao lado de Amastha.

Durante a conversa, Carlos Amastha destacou o respeito que tem pelos cristãos. “Nas campanhas eu sempre fiz questão de não usar as igrejas com propósitos políticos. Eu acho que o importante é fazer e depois obter o apoio, que foi o que aconteceu comigo. Quem imaginava que a gente ia tão fundo na questão da cristandade, no Capital da Fé, na regularização das áreas da igreja, na criação de um comitê laico para discutir políticas públicas?”, relembrou Amastha.

O candidato destacou que uma das melhores parcerias que o poder público pode fazer é com as igrejas. “O jovem que está no esporte, na escola, no trabalho, na igreja, não está na droga. Precisamos cuidar das nossas crianças e jovens para que tenham uma educação de qualidade e defendê-las de todo tipo de abusos das quais são vítimas constantemente. Então, fortalecer esse trabalho com a igreja é de fundamental importância e não é uma questão meramente política, é uma questão de opção, de decisão, de paixão, de entender que, junto com a igreja, a gente pode fazer muito e que apenas com Jesus no coração é que essa sociedade um dia vai ser uma sociedade desenvolvida”, concluiu Amastha.