“Estou visitando todos os parlamentares, independentemente de partido, de posição política porque todos nós temos o único interesse que é o desenvolvimento do Estado do Tocantins e é importante que cada um deles possa contribuir com todos os municípios”, disse a prefeita ao Portal Atitude após de abrir a semana com uma agenda movimentada em Brasília em busca de apoio da bancada federal do Tocantins no Congresso Federal e do Palácio do Planalto.

por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi começou esta semana mostrando bom relacionamento com a bancada federal durante o primeiro dia de visita aos parlamentares, Josi Nunes esteve com os senadores Eduardo Gomes (MDB) e a Kátia Abreu (PP) e com os deputados federais Carlos Gaguim (DEM) e Osires Damasso (PSC). “Pelo fato de eu conhecer todos eles, tenho sido muito bem aceita”, disse a prefeita que disse que nesta quarta-feira, 24, irá visitar os deputados Eli Borges (SD), Vicentinho Júnior (PL) e os demais deputados e o senador Irajá Abreu (PSD) que representam o Tocantins no Congresso Nacional.

“Já conseguimos viabilizar com o deputado Gaguim e com o senador Eduardo Gomes, aproximadamente R$ 44 milhões, tanto de emendas novas como recursos que também o senador já vinha colocando na gestão anterior, mas somente agora estamos lutando para que estes recursos possam ser empenhados e liberados. Além disso tudo, temos uma proposta na LDO no valor de R$ 60 milhões para o Parque Pouso do Meio colocado pelo deputado Gaguim. É claro que isto não está garantido, mas é algo que estamos trabalhando. A nossa missão é trabalhar em Gurupi, correr atrás do governador Mauro Carlesse e dos nossos parlamentares para que em conjunto com esta parceria passamos trazer muitos programas e muitas obras importantes para Gurupi”, disse.

Para a prefeita sua experiência como deputado federal facilita a abertura de portas em Brasília, onde mantém bom relacionamento com a bancada federal.

“Farei visitas a todos os parlamentares, independentemente de partido, de posição política porque todos nós temos o único interesse que é o desenvolvimento do Estado do Tocantins. É importante que cada um deles possa contribuir com todos os municípios e Gurupi está neste rol por ser a terceira maior cidade do Tocantins, fundamental e ponto de referência para as regiões sul e sudeste”, explicou.

Josi Nunes pleiteia também recursos com o deputado federal Eli Borges no valor de R$ 2 milhões para construção e aparelhamento do SAMU, junto ao Governo Federal.

“Ele ainda não definiu o valor, mas se comprometeu em colocar recursos para área da saúde”, disse.

Encontro com a senadora Kátia Abreu

Entre os encontros esperados após as eleições municipais foi com a senadora Kátia Abreu

“Agora remos o compromisso da senadora Kátia Abreu de conseguir alguns projetos com relação a operação de cataratas e em outras áreas da saúde. Ela fez o compromisso de destinar, aproximadamente, R$ 1,6 milhão para aquisição de uma máquina de usina para produção de asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado á Quente) que é diferente da que tem em Gurupi que é para lama asfáltica”, explicou.

Encontro com Bolsonaro no lançamento do guia de administração para prefeitos

A prefeita Josi Nunes ficou entre os 20 prefeitos do Tocantins escolhidos para participar da cerimônia do lançamento do guia Batizado de Agenda Prefeito + Brasil, disponível para download no Portal Federativo. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, senadores e do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes.

“Este encontro de hoje tem como base o interesse do ministro Augusto Nardes para preparar os novos gestores para fazer uma boa governança. O ministro tem forte ligação com a região sul onde tem uma fazenda em Formoso do Araguaia e já esteve em Gurupi por algumas vezes. Eu participei da palestra, vou estar atenta e vou aprender tudo que estive neste guia. Já estou me matriculando em curso de gestão pública porque precisamos estar preparados para fazer esta boa governança”, avaliou.

O guia traz, por exemplo, informações sobre recursos financeiros e consórcio para a gestão municipal, orientações sobre como usar a Plataforma +Brasil, modelos de planejamento estratégico, exemplos de boas práticas de transparência e prestação de contas.

“Pra muitos de nós, como foi pra mim, o início de uma gestão no Executivo não é fácil. Nós devemos contar com meios e o que é mais importante, com gente de confiança ao nosso lado”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento da plataforma.

O guia está dividido em cinco eixos: gestão municipal, eixo governança, eixo social, eixo território e eixo finanças. Cada um deles traz orientações específicas sobre boas práticas de gestão.