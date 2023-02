Por Redação

Na oportunidade, de acordo com o presidente da Câmara, Manin do Zorra, os parlamentares agradeceram. “A Senadora é um exemplo da política municipalista. Dianópolis agradece todos os recursos destinados durante o mandanto dela enquanto nos representava como deputada federal, a exemplo do recém construído auditório da rede municipal de ensino e aproveitamos para reafirmar o compromisso da Casa com a Senadora”, destacou Manin.

Manin afirmou que a visita além de agrdecimento, foi também para tratar das demandas e necessidades do povo dianopolino.

“Sem dúvidas a maior necessidade não só de Dianópolis, mas da nossa região é o Hospital Regional. E por isso, trouxemos o pedido para que a senadora faça gestão junto ao governo do estado, no sentido de priorizar a contratação de mais médicos e também, garantir investimentos em novos equipamentos para fortalecer os serviços do HRD”, destacou o presidente.

A Comitiva solicitou também a a aquisição de um aparelho de raio-x para o município de Dianópolis.

Além disso, os vereadores formalizaram o pedido de uma van para a Câmara Municipal. “A Senadora prontamente nos atendeu e temos certeza que juntos, vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Dianópolis”, finalizou Manin do Zorra.

Estão na comitiva da Câmara de Dianópolis, além do presidente, os vereadores Tuca Lula do Ferro Velho, Marcelo Rodrigues, Bira, Bilsan Rodrigues, Júnior do Alface, Ambrósio Fernandes, Noy do Mototáxi, Julian Oliveira e Eduardo Barbosa.