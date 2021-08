Em uma viagem à Brasília o Prefeito de Arapoema Paulo Antônio Pedreira participou de reuniões com técnicos da educação, assistência social, saúde e também pode discutir na CNM (Confederação Nacional de Municípios) assuntos relacionados à arrecadação, planejamento e projeção de futuro sobre o município de Arapoema. Visitou gabinetes ministeriais e apresentou as demandas do seu Município aos parlamentares do Estado do Tocantins.

da redação

Discutiu assuntos de sua cidade com a CNM, onde com os técnicos da entidade falou da importância de conhecer as demandas locais e assim atacar pontualmente os desafios para atingir as metas de promoção de uma boa administração pública voltada para prestação de serviço de qualidade para a comunidade.

Parlamento Federal

O Prefeito realizou visita ao Gabinete do Senador Eduardo Gomes, em Brasília, onde apresentou importantes demandas para o desenvolvimento do Município, sempre focando na melhoria de qualidade de vida da população local.

Dentre as demandas apresentadas estão as pavimentações das ruas de Arapoema, bem como a recuperação de alguns trechos críticos das vias públicas urbanas que com o tempo e ação constante de tráfego de veículos pesados foi se danificando.

As restaurações e pavimentações de ruas e avenidas da cidade fazem parte de um planejamento estratégico que visa a oportunidade de melhor trânsito para condutores e pedestres, além de embelezamento da cidade e com isso ocorrerá a incidência de vários benefícios, dentre eles a valorização de imóveis.

Turismo

O prefeito se reuniu com o Ministro do Turismo Gilson Machado Neto em Brasília para tratar de assuntos relacionados à oferta turística de Arapoema.

Os potenciais turísticos locais foram apresentados ao Ministro como forma de mostrar a importância do Município para o desenvolvimento regional. Com diversas atrativos para que visitantes possam se deslocar para a cidade e com isso promover geração de trabalho e renda para a população local.

Além da apresentação dos atrativos locais o prefeito apresentou as demandas de Arapoema na área da infraestrutura de apoio aos usuários dos serviços turísticos locais. A exemplo das atividades relacionadas ao Rio Araguaia, que são fortes potenciais da região.

Agricultura

O Prefeito visitou o Ministério da Agricultura em Brasília e se reuniu na Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo com o gestor do Departamento César Halum.

Na oportunidade o prefeito solicitou que sejam destinados programas para atender a comunidade agrária que necessitam dos apoios do poder público municipal.

Destaques

Ainda em Brasília, o prefeito apresentou à Superintendência de Patrimônio da União a demanda de melhorias no Distrito de Jacu, bem como solicitações ao órgão para que possam ser realizadas melhorias na infraestrutura no local.

O prefeito Paulo Antônio Pedreira destacou que “todos os esforços que pudermos fazer para beneficiar a nossa comunidade serão realizados, pois nossa população merece sempre os melhores serviços, as melhores oportunidades de desenvolvimento e acima de tudo uma administração comprometida com os seus anseios.”

“Quando viajamos à Brasília ou à Palmas não paramos de buscar recursos para serem aplicados em benefício do nosso povo.” Finalizou o prefeito.