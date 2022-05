O cientista político Gylwander Peres recebeu nesta última semana, em sua residência em Brasília, prefeitos e vereadores do Tocantins para uma conversa sobre projetos voltados para o municipalismo.

da redação

Gylwander, que é servidor público federal, ministrou uma palestra voltada sobre o Pacto Federativo durante a Marcha dos Vereadores que ocorreu na Capital Federal, na sequência ele reuniu gestores do Tocantins e vereadores em sua residência.

“Aqui nós podemos discutir e abordar pautas importantes de interesse para as nossas cidades do estado. Eu acredito que as soluções dos problemas do Tocantins começam e devem ser resolvidos a partir das nossas cidades. Por isso, é que nós temos que ter um olhar especial para cada município”, disse o cientista político.